Локо-Банк предлагает оформить вклад «Морозный. Банки.ру» на специальных условиях, доступных только посетителям портала Банки.ру. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо предварительно получить промокод.
Минимальная сумма депозита установлена в размере 100 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей. Срок вклада составляет 400 дней и разделен на два периода начисления процентов: с первого по 300-й день — 7,8%, с 301-го по 400-й день — 9%. Таким образом, средняя процентная ставка за полный срок размещения средств составит 8,1% годовых.
По вкладу предусмотрены дополнительные взносы в течение 200 дней срока действия договора суммами от 1 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты и доступны для использования вкладчиком в любой момент.
«В рейтинге вкладов с аналогичными условиями крупных российских банков, входящих в топ-100 по величине активов, процентная ставка по спецпредложению является максимальной. Локо-Банк располагает широкой филиальной сетью по всей России. Офисы банка представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и других городах», — отмечает эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.
АО «КБ «Локо-Банк» — средний по размеру активов московский универсальный банк с участием иностранного капитала. Основные направления деятельности — привлечение средств населения во вклады, обслуживание счетов и кредитование корпоративных лиц, в частности представителей малого и среднего бизнеса, операции с ценными бумагами.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются Владимир Давыдик и Станислав Богуславский (по 19,99%), Михаил Рабинович (13,30%), Андрей Северилов (8,77%), Татьяна Ельскене (6,62%), Яна Богуславская (4,3%), Николай Апаев (4,1%), Юлия Заморова (2,94%). В качестве портфельного инвестора выступает инвестфонд East Capital (10%). Еще 9,99% акций находятся на балансе банка.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 78,11 млрд рублей (74-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 13,34 млрд, кредитный портфель — 48,46 млрд, обязательства перед населением — 43,80 млрд.