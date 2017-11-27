Локо-Банк предлагает оформить вклад «Морозный. Банки.ру» на специальных условиях, доступных только посетителям портала Банки.ру. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо предварительно получить промокод.



Минимальная сумма депозита установлена в размере 100 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей. Срок вклада составляет 400 дней и разделен на два периода начисления процентов: с первого по 300-й день — 7,8%, с 301-го по 400-й день — 9%. Таким образом, средняя процентная ставка за полный срок размещения средств составит 8,1% годовых.



По вкладу предусмотрены дополнительные взносы в течение 200 дней срока действия договора суммами от 1 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты и доступны для использования вкладчиком в любой момент.

«В рейтинге вкладов с аналогичными условиями крупных российских банков, входящих в топ-100 по величине активов, процентная ставка по спецпредложению является максимальной. Локо-Банк располагает широкой филиальной сетью по всей России. Офисы банка представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и других городах», — отмечает эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.