Несмотря на активное развитие бесконтактных платежей и мобильных кошельков, доминирующим платежным инструментом у потребителей еврозоны в 2016 году были наличные деньги. Такой вывод представлен в исследовании Европейского центробанка по использованию наличных денег, карточек и других платежных инструментов.

С использованием наличных денег было проведено 79% всех трансакций, а в сумме платежей за прошлый год доля наличных составила 54%. Банковские карты стали вторым по популярности платежным инструментом у европейцев — 19% от общего количества трансакций и 39% в стоимостном выражении.

Наличные деньги более активно используются в странах юга еврозоны, а также в Германии, Австрии и Словении, где свыше 80% всех операций проводится с использованием наличных. Меньше всего наличными пользуются жители Нидерландов, Эстонии и Финляндии (от 45% до 54% от количества всех операций).

Почти две трети всех трансакций в пунктах продаж, среди которых в основном продуктовые магазины, кафе, рестораны и бары, были на сумму меньше 15 евро. Лишь 8% всех трансакций были на сумму выше 50 евро, а 14% были проведены в магазинах товаров длительного пользования или на автозаправочных станциях.



Европейский регулятор также пришел к выводу, что мужчины используют наличные деньги активнее, чем женщины. Кроме того, потребители в возрасте от 40 лет чаще используют наличные средства, чем молодые возрастные группы. Исследование также показало, что наличные деньги по-прежнему используются для накоплений, при этом почти четверть жителей зоны евро держат дома некоторую сумму про запас.