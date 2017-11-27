Главный исполнительный директор швейцарского банка Julius Baer Борис Колларди покинул свой пост. Как говорится в пресс-релизе финучреждения, Колларди, возглавлявший банк с 2009 года, станет соруководителем глобального бизнеса в сфере управления активами состоятельных клиентов конкурирующей Pictet Group. Новую должность он займет в середине 2018 года.

Преемником Колларди станет его заместитель Бернард Ходлер, который ранее занимал пост директора по рискам банка. Ходлер занимал руководящие посты в Julius Baer, в том числе главного операционного директора и президента управленческого комитета банка, с 1998 года.

Его кандидатура на пост главного исполнительного директора банка утверждена советом директоров. В то же время совет директоров начнет процесс оценки долгосрочного лидерства в банке.

Julius Baer Group — один из лидеров в области управления благосостоянием. Банк основан более 120 лет назад и на сегодняшний момент работает более чем в 20 странах мира, в том числе в России. Основная клиентура — состоятельные люди. Объем активов под управлением Julius Baer к концу сентября вырос до рекордных 393 млрд швейцарских франков (400 млрд долларов). Объем активов под управлением Pictet на этот период составлял 492 млрд франков.