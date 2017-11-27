В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали группу лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте МВД.

По данным правоохранителей, в организованную группу входили 12 человек. Участники криминальной схемы, не имея каких-либо разрешительных документов, осуществляли операции по обналичиванию денежных средств. По версии следствия, задержанные регистрировали на подставных лиц коммерческие организации и выводили средства клиентов за комиссионное вознаграждение.

По предварительным оценкам, незаконный доход от действий злоумышленников составил около 13 млн рублей.

В Иркутске и Шелеховском районе Иркутской области полицейскими и оперативниками ФСБ одновременно проведено десять обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Изъяты документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов, а также предметы, запрещенные к обороту.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Пятеро основных участников группировки задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.