Raiffeisen Bank стал первой австрийской банковской группой, присоединившейся к блокчейн-консорциуму R3. Об этом банк официально объявил на прошлой неделе.

«Присоединившись к R3, мы сможем обмениваться информацией и сотрудничать с другими участниками, что существенно повысит скорость, безопасность и удобство использования наших собственных инноваций в сфере блокчейна», — говорится в заявлении банка.

В своей работе с R3 банк сосредоточится на денежных и платежных услугах, рынках капитала, цифровой идентификации, ценных бумагах и финансировании торговли.



Международная сеть R3 состоит из более чем 160 компаний из разных отраслей, включая банки и другие финансовые учреждения, технологические компании и торговые ассоциации.