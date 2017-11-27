Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов предложил рассмотреть возможность слияния Российского экспортного центра (РЭЦ), Росэксимбанка и ЭКСАР в одно юридическое лицо.

«Внутри группы РЭЦ работает Росэксимбанк, мы сейчас внимательно изучаем, как сделать так, чтобы было более удобно клиентам РЭЦ. Может быть, мы будем предлагать объединение всех трех юридических лиц (РЭЦ, Росэксимбанк и ЭКСАР) в одно, чтобы было меньше бюрократии и чтобы этот проект работал эффективнее», — сказал Шувалов на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Шувалов отметил, что в течение этого года РЭЦ стал значительно доступнее для компаний-экспортеров. По его словам, РЭЦ стал уделять внимание развитию экспорта не только крупными и средними компаниями, но и малым бизнесом.

По словам Шувалова, объем прямой поддержки, которую оказала экспортерам группа РЭЦ за январь — сентябрь 2017 года, составила 557 млрд рублей. «За девять месяцев объем прямой поддержки, которую оказывал РЭЦ, составил 517 миллиардов рублей — это через страховую поддержку, и 40 миллиардов рублей через кредитную поддержку», — уточнил Шувалов.

По его словам, малым компаниям была предоставлена возможность продавать свою продукцию на зарубежных электронных площадках. «Через ресурс eBay дается возможность получить доступ к зарубежным рынкам, в данном случае — к китайскому рынку», — сказал первый вице-премьер.

Он отметил, что малый и средний бизнес просит государство оказывать поддержку при сертификации продукции в тех странах, куда ее планируется экспортировать. «Мы предусмотрели специальные денежные средства РЭЦ для малых компаний, кто оплачивает эту работу самостоятельно, — добавил Шувалов. — Эту работу надо продолжить. Это [поддержка экспорта] — один из важнейших приоритетов».

РЭЦ — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам финансовые и нефинансовые меры поддержки, в частности, программы субсидий, распределяемых через РЭЦ. В 2016 году объем поддержки РЭЦ, оказанной экспортерам, составил 8,9 млрд долларов.