Сургутнефтегазбанк ввел вклад «Новогодний».

Минимальная сумма размещения — 50 тыс. рублей, срок — три месяца. Депозит привлекается под 6,6% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены.

Предложение действительно до 31 января 2018 года.

«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования. Процентная ставка увеличивается на 0,5 процентного пункта при наличии у клиента карты, подключенной к тарифному плану «Единый» (для пенсионеров — при предъявлении документов, подтверждающих их статус)», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.

Сургутнефтегазбанк АО «Сургутнефтегазбанк» (СНГБ) — дочерний банк одной из крупнейших нефтяных и газодобывающих компаний России ОАО «Сургутнефтегаз». Основные направления работы банка — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, в том числе структур и сотрудников материнской компании, а также привлечение средств населения во вклады. Банк активен на долговом и межбанковском рынках.
В настоящее время компания ОАО «Сургутнефтегаз», 100% акций которой находятся в свободном обращении на бирже, владеет 97,76% акций СНГБ. Оставшиеся 2,24% принадлежат миноритарным акционерам.


По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 225,38 млрд рублей (41-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 9,64 млрд, кредитный портфель — 48,88 млрд, обязательства перед населением — 34,04 млрд.