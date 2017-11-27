Сургутнефтегазбанк ввел вклад «Новогодний».

Минимальная сумма размещения — 50 тыс. рублей, срок — три месяца. Депозит привлекается под 6,6% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены.

Предложение действительно до 31 января 2018 года.



«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования. Процентная ставка увеличивается на 0,5 процентного пункта при наличии у клиента карты, подключенной к тарифному плану «Единый» (для пенсионеров — при предъявлении документов, подтверждающих их статус)», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.