Альфа-Банк и Mastercard в период с 27 ноября 2017 года по 10 января 2018-го проводят акцию «Улетай в город мечты». Победитель акции получит мили «Аэрофлот Бонус», которых будет достаточно для полета в одну из мировых столиц.

Например, чтобы провести романтический уик-энд в Париже, надо потратить 30 тыс. миль, отмечается в сообщении банка.

Призовые мили получат 300 клиентов. Чтобы принять участие в акции, нужно открыть дебетовую или кредитную карту «Аэрофлот-Mastercard-Альфа-Банк» и в период акции совершить покупки на определенную сумму в зависимости от категории карты. Так, для карт категории World Black Edition сумма потраченных по карте средств должна составлять 150 тыс. рублей, Рlatinum — 100 тыс., Gold — 70 тыс., Standard — 50 тыс. рублей. Каждый десятый участник, сделавший покупки на эти суммы, получит приз — премиальные мили «Аэрофлот Бонус». Количество миль зависит от категории карты. Владельцы карты категории World Black Edition или Platinum получат 90 тыс. миль, Gold — 40 тыс. миль, Standard — 25 тыс. миль.



Подробнее об акции можно узнать на сайте банка.