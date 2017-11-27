Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило САО «ВСК» рейтинг надежности страховой компании на уровне «ruАА». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, статус «под наблюдением» снят.

Агентство ожидает, что санация Бинбанка не окажет значительного влияния на бизнес страховой компании «ВСК», так как объем операций с Бинбанком является незначительным для компании. Этим обусловлено решение агентства снять с рейтинга статус «под наблюдением», поясняется в релизе.

«ВСК — один из лидеров страхового рынка РФ по объемным показателям, рыночная доля компании за 2016 год составила 4,5%, что, согласно методологии агентства, выделяется в качестве фактора поддержки рейтинга. Взносы компании растут темпами выше среднерыночных (прирост составил 18,7% за девять месяцев 2017 года по сравнению с девятью месяцами 2016 года). Собственные средства за период с 30 сентября 2016 года по 30 сентября 2017 года выросли на 10,8%», — отмечается в сообщении.

По мнению RAEX, ВСК обладает адекватным качеством управления, в том числе уделяет внимание управлению рисками. В компании сформировано несколько коллегиальных органов, в функции которых входит управление рисками, однако в числе недостатков системы управления рисками отмечается отсутствие обособленного подразделения риск-менеджмента. Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая информационная прозрачность ВСК. Стратегия компании соответствует текущему состоянию экономики. Компания обладает опытом урегулирования крупных страховых случаев (крупнейшая выплата за последние пять лет составила 507 млн рублей).

Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает высокое качество активов компании. Доля высоколиквидных вложений с рейтингом «ruA-» и выше по шкале RAEX либо с соответствующими рейтингами других агентств составила 44% на 30 сентября. Инвестиционный портфель компании представлен в основном депозитами в банках с высокими кредитными рейтингами, государственными ценными бумагами, высоколиквидными ценными бумагами ведущих эмитентов. Активы компании высокодиверсифицированы, доля аффилированных контрагентов в них невелика.

В качестве позитивного фактора отмечается высокое отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного значения (44,9% на отчетную дату). Показатель текущей ликвидности компании относительно невысок, что сдерживает уровень рейтинга, однако это несколько компенсируется высоким показателем уточненной страховой нетто-ликвидности (отношением наиболее ликвидных нетто-активов к страховым нетто-резервам). Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает умеренно высокое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к активам.

Финансовый результат компании характеризуется высокими показателями рентабельности активов (9,2% за девять месяцев 2017 года) и собственных средств (42,5%), высокими показателями рентабельности инвестиций (6% за отчетный период). При этом коэффициент нетто-убыточности и комбинированный коэффициент нетто-убыточности оцениваются как невысокие.

Значимое давление на рейтинг оказывает высокая долговая нагрузка компании (в апреле 2017 года размещены пятилетние биржевые облигации общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей). На 30 сентября отношение объема привлеченных средств к капиталу страховщика составило 23,3%.

Страховой портфель компании демонстрирует невысокие по сравнению со среднерыночными показатели убыточности по основным видам деятельности. Так, например, убыточность по ОСАГО за девять месяцев 2017 года составила 74,9%, по страхованию автокаско — 36,8%. При этом страховой портфель САО «ВСК» высоко диверсифицирован по структуре, клиентской базе и географии деятельности. В качестве негативного фактора отмечена высокая доля отказов в страховой выплате по страхованию автокаско (6,8% за девять месяцев 2017 года), в качестве сдерживающего — невысокая диверсификация каналов распространения страховых продуктов (через физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, получено 61,6% взносов за девять месяцев 2017 года).

Качество перестраховочной защиты оценивается агентством как высокое, все крупнейшие риски надежно перестрахованы. Максимально возможная страховая нетто-выплата не превышает 1,2% от собственных средств компании. Участие перестраховщиков отмечено во всех крупнейших выплатах, произведенных ВСК, собственное удержание не превышало 3% от величины собственных средств.



Основными видами страхования для компании являются автокаско, ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное медицинское страхование.