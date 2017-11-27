Больше половины россиян уверены в надежной защите своих персональных данных в банках и государственных интернет-сервисах. Опасения вызывают международные онлайн-магазины и поисковики. Таковы данные опроса аналитического центра НАФИ.

«По мнению участников опроса, лучше всего защищены персональные данные в банках (58%) и государственных интернет-сервисах (53%). Хуже всего обстоят дела с безопасностью данных в интернет-торговле: 21% полагают, что информация защищена в иностранных онлайн-магазинах, в отношении российских онлайн-площадок такие оценки дают 25%. В одинаковой мере оценивают сохранность данных в российских и международных интернет-компаниях (Google, «Яндекс» и т. п.) — по 27%. И треть (33%) считает, что данные защищены у мобильных операторов», — говорится в релизе.

Основные критерии, по которым респонденты судят о степени защищенности ресурса, ― это идентификация по СМС при входе в личный кабинет ресурса (30%), опыт близких людей в использовании сайта или сервиса (24%), а также репутация компании — поставщика услуг (22%).

По мнению 7% опрошенных, менее важны такие характеристики, как обширная аудитория ресурса, дизайн сайта и международный статус поставщика (по 3%). Никакие критерии не являются гарантом сохранности данных в Интернете для 27% респондентов (среди тех, кто не пользуется Интернетом, таковых 47%).

«Оставляя личную информацию при совершении интернет-покупок, 40% тех, кто имеет опыт онлайн-шопинга, беспокоятся о возможной краже персональных данных. Треть, наоборот, не переживает о безопасности данных (17% полностью доверяют источнику, а 14% не тревожатся о том, что данные могут быть кем-то использованы не по назначению). Только 18% россиян, совершающих онлайн-покупки, переживают о безопасности информации и не оставляют продавцу свои персональные данные», — отметили в НАФИ.

По данным социологов, в настоящее время 60% россиян имеют опыт приобретения товаров в интернет-магазинах. Среди людей 18—24-лет — наиболее активной в этом плане группе — таковых 81%, среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 75%.

