Сервисы онлайн-кредитования за десять месяцев 2017 года выдали в России займов на сумму 22 млрд рублей, что в 2,6 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. За десять месяцев 2016-го сумма выданных через альтернативные (небанковские) каналы онлайн-займов составила 8,4 млрд рублей, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования MoneyMan.

Увеличилась не только общая сумма, но и количество выданных займов. Если за период с января по октябрь 2017 года было оформлено более 1,8 млн сделок, то за аналогичный период 2016 года эта цифра была меньше в 2,4 раза — около 750 тыс. Средняя сумма займа в 2017 году выросла на 10% до 12 230 рублей.

Самый высокий показатель просрочки зафиксирован в Сибирском федеральном округе (10,7%), но за год он упал на 2,1 процентного пункта. Второе место занял Северо-Кавказский ФО (10,6%). Самый дисциплинированным оказался Центральный регион: количество просроченных займов здесь составило 6,9%.

«На уменьшение уровня просроченной задолженности повлиял рост финансовой грамотности населения. Люди научились правильно оценивать свое финансовое положение и планировать личный бюджет. Сегодня заемщики стремятся вовремя погашать свои кредитные обязательства, потому что стали больше дорожить своей кредитной историей», — прокомментировал генеральный директор международной финтех-группы ID Finance Борис Батин.

Федеральные округа России по объему выданных займов за десять месяцев 2017 года (млн рублей):

Федеральный округ Десять месяцев 2017 года %, к десяти месяцам 2016 года Центральный ФО 6 405 233 Приволжский ФО 3 275 219 Сибирский ФО 2 415 224 Северо-Западный ФО 2 220 251 Уральский ФО 1 955 280 Южный ФО 1 655 271 Дальневосточный ФО 1 000 305 Северо-Кавказский ФО 675 320 Общий итог 22 100 263

По мнению президента Singapore Castle Family Office Эльдияра Муратова, одной из причин популярности онлайн-кредитования на сегодняшний день является высокая диджитализация услуг и растущий спрос на быстрый и качественный онлайн-сервис в сфере потребления. «С каждым годом растет число компаний, переходящих на цифровую форму общения с клиентами и рынком в целом, в связи с потенциально большим охватом аудитории, возможностью более точно и таргетно доносить нужную информацию до конечного потребителя и ускорить процесс оплаты и завершения сделок», — отмечает эксперт.



В качестве еще одной причины он называет падение ключевой ставки ЦБ, что оказывает заметное влияние на ставки по кредитным продуктам, так же как и на спрос на них со стороны населения.

Также по статистике средний возраст граждан, подающих заявки на онлайн-кредитование, составляет 24—35 лет — это поколение 1980—1990 годов. «Поколение самых активных потребителей и тех, кому суждено было приспособиться к резко меняющейся информационной конъюнктуре рынка. Именно это поколение было первым и быстрее предшественников объяло цифровые сервисы», — добавляет Муратов.

Обращение к таким сервисам не говорит о том, что люди им больше доверяют, чем, например, банкам, считает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. «Сейчас, по данным НБКИ, просрочен каждый пятый банковский потребительский кредит и каждый четвертый — по кредитной карте. Почти у 40% физлиц-заемщиков банков обслуживание кредитов по суммам превышает половину дохода семьи, хотя оно не должно быть выше 40% текущих поступлений. До 50% банковских потребкредитов привлекаются для погашения предыдущих заимствований. При этом по-прежнему, четвертый год падают реальные доходы населения, которые за октябрь и за десять месяцев 2017 года сократились на 1,3%, по данным Росстата. То есть в очень многих случаях доходов не хватает не только на погашение прошлых займов, но и на текущую жизнь», — комментирует эксперт.

Получается, что люди вынуждены брать такие займы в условиях высокой закредитованности. По мнению финансового директора BMS Law Firm Юрия Степанова, нет ничего удивительного в таком быстром росте сервисов альтернативного онлайн-кредитования. Это полностью соответствует общей тенденции перехода банковских услуг в онлайн-формат. «Если на Западе эти процессы наблюдаются уже давно, то в России сейчас — самый бум онлайн-услуг в финансовой сфере, чему способствует и общее постоянное увеличение числа пользователей сети Интернет в России», — заключает Степанов.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru