Альфа-Банк снизил ставку по депозиту для юридических лиц «Альфа-Доход».
По депозиту «Альфа-Доход» ставка снижена на 0,1 процентного пункта. Теперь средства на срок один, три и шесть месяцев можно разместить под 5,1% годовых для юридических лиц и под 4,7% для индивидуальных предпринимателей.
Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока. Возможно пополнение и частичное досрочное снятие денежных средств. Минимальный взнос/сумма частичного возврата — 15 тыс. рублей.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. Основными бенефициарами кредитной организации являются ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций) и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). С осени 2014 года выступает санатором банка «Балтийский».
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 2 648,27 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 299,01 млрд, кредитный портфель — 1 650,89 млрд, обязательства перед населением — 743,52 млрд.