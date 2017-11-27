Альфа-Банк снизил ставку по депозиту для юридических лиц «Альфа-Доход».

По депозиту «Альфа-Доход» ставка снижена на 0,1 процентного пункта. Теперь средства на срок один, три и шесть месяцев можно разместить под 5,1% годовых для юридических лиц и под 4,7% для индивидуальных предпринимателей.

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока. Возможно пополнение и частичное досрочное снятие денежных средств. Минимальный взнос/сумма частичного возврата — 15 тыс. рублей.