В Камчатском крае появится единый цифровой актив RusToken, токенизирующий туристические услуги. Проект был представлен на днях на площадке Сбербанка в рамках XI съезда лидеров «Опоры России», следует из сообщения регионального отделения организации.

Для реализации проекта камчатское региональное отделение «Опоры России» подписало соглашение о партнерстве с агентством по оценке цифровых активов DigRate. В задачи DigRate входят сопровождение IT- и экономической составляющих проекта RusToken, позиционирование RusToken на криптовалютном рынке, обеспечение листинга RusToken на криптовалютных биржах.



По данным экспертов, камчатское направление востребовано среди российских и зарубежных туристов, при этом удаленность региона и недостаточно развитая инфраструктура увеличивают издержки компаний, сдерживая спрос и приток инвестиций, подчеркивают в DigRate. Возникает дисбаланс между потенциальным уровнем доходности направления и недостатком его финансирования. «RusToken не просто перенесет конкретный сектор экономики на блокчейн-платформу в отдельно взятом регионе, проект позволит сформировать качественную экосистему для токенизации офлайн-бизнеса, привлечь международные инвестиции и лучших специалистов», — говорится в релизе.

DigRate возьмет на себя обеспечение юридической чистоты эмиссии токенов, что является одним из наиболее острых вопросов для такого масштабного проекта, подчеркивается в сообщении.



«Внедрение единого расчетного токена позволит значительно сократить расходы туристического бизнеса. За счет отказа от посредников и создания единой экосистемы мы рассчитываем обеспечить скидку до 30% от стоимости тура. Хороший тур на Камчатке, включающий посещение достопримечательностей на вертолете, сейчас обходится в 200 тысяч рублей в неделю на человека, что достаточно дорого. Со скидкой, обеспеченной токеном, цена получается гораздо более привлекательной», — комментирует коммерческий директор компании-туроператора «Камчатский тур» Георгий Емелин.