Общий объем программы финансовой помощи Греции может оказаться меньше запланированных 86 млрд евро, так как Афины добились хороших результатов в проведении реформ. Такое мнение высказал глава Европейского механизма стабильности (ESM) Клаус Реглинг.

В интервью немецкому изданию Handelsblatt он допустил возможность, что неиспользованные средства могут быть направлены на погашение займов, полученных Грецией от других кредиторов.

Реглинг отметил, что миссия ESM планирует отправиться в Афины, а затем доложить ситуацию министрам Еврогруппы в Брюсселе 4 декабря.



«Если правительство в Афинах продолжит свою хорошую работу, третий обзор можно будет быстро завершить, а следующая выплата может быть одобрена и произведена в начале 2018 года», — заявил он, добавив, что на данный момент ESM перевел Греции около 40 млрд евро.