Компании, которые не используют искусственный интеллект, в скором времени прекратят свое существование. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф на Synergy Global Forum 2017.

«На сегодняшний день можно сказать, что те компании, которые не используют искусственный интеллект, в скором времени просто перестанут существовать на рынке. Сегодня искусственный интеллект используется буквально во всех сферах. Если посмотреть на нашу компанию, то несколько лет назад мы начинали использовать искусственный интеллект только в оценке рисков. Потом мы начали его применять в части управления персонала. На сегодняшний день у нас нет ни одной сферы, где бы не применялся искусственный интеллект», —рассказал Греф в ходе выступления.

«На сегодняшний день мы объявили 259 проектов в области искусственного интеллекта на 2018 год», — отметил он.

Глава Сбербанка также подчеркнул, что человечество уже сейчас должно задуматься над контролем искусственного интеллекта.