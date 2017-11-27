Компании, которые не используют искусственный интеллект, в скором времени прекратят свое существование. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф на Synergy Global Forum 2017.
«На сегодняшний день можно сказать, что те компании, которые не используют искусственный интеллект, в скором времени просто перестанут существовать на рынке. Сегодня искусственный интеллект используется буквально во всех сферах. Если посмотреть на нашу компанию, то несколько лет назад мы начинали использовать искусственный интеллект только в оценке рисков. Потом мы начали его применять в части управления персонала. На сегодняшний день у нас нет ни одной сферы, где бы не применялся искусственный интеллект», —рассказал Греф в ходе выступления.
«На сегодняшний день мы объявили 259 проектов в области искусственного интеллекта на 2018 год», — отметил он.
Глава Сбербанка также подчеркнул, что человечество уже сейчас должно задуматься над контролем искусственного интеллекта.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 23 313,57 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 546,20 млрд, кредитный портфель — 15 611,93 млрд, обязательства перед населением — 11 379,53 млрд.