В Роскомнадзоре заявили о готовности запретить анонимный браузер Tor. Об этом сообщил в интервью RT руководитель ведомства Александр Жаров.

По его словам, в России не может быть использован опыт Китая и Белоруссии по блокировке данного софта.

«Дело в том, что у нас по-разному построена система фильтрации контента. У нас много операторов, которые предоставляют доступ к Интернету. В Китае это все-таки четыре государственных оператора. И информация блокируется на приграничных точках обмена трафиком, на точках входа в страну. У нас все по-другому. Если будет принято такое решение — блокировать Тоr, мы его будем исполнять. С видимой стороной Тоr все более или менее понятно, со скрытой — ситуация сложнее. Но мы ищем решение совместно со спецслужбами», — уточнил Жаров.



