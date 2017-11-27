Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовать палате одобрить федеральный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, говорится в релизе комитета.

«В результате принятия поправок объем бюджетных ассигнований по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ» был увеличен на 24,7 млрд рублей на 2018 год и на 0,5 млрд рублей на 2019—2020 годы. Это обусловлено главным образом увеличением расходов на предоставление дотаций субъектам РФ на частичную компенсацию дополнительных расходов на оплату труда работников бюджетной сферы. Трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений одобрено решение, в соответствии с которым 49,1 млрд рублей направляется на покрытие разницы между оценкой расходов и оценкой доходов консолидированных бюджетов регионов в 2018 году и 51,3 млрд рублей — на компенсацию дополнительных расходов на оплату труда работников бюджетной сферы в рамках реализации указов президента РФ», — отмечается в сообщении.

Кроме того, трехсторонняя комиссия одобрила распределение дополнительных бюджетных кредитов в объеме 53,1 млрд рублей между 19 регионами, находящимися в сложной финансовой ситуации, в том числе в связи с большой коммерческой задолженностью, которую они получат в 2017 году.