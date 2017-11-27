Трое жителей Калужской области предстанут перед судом по обвинению в сбыте наркотиков с использованием криптовалюты. Об этом сообщается на сайте МВД.

Следственным управлением УМВД России по Калужской области направлено в суд уголовное дело по факту незаконного сбыта организованной группой лиц наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. Обвинение предъявлено трем жителям Малоярославецкого и Жиздринского районов 1988, 1991 и 1983 годов рождения.

Согласно материалам уголовного дела, организатор группы занялся реализацией запрещенных препаратов в Интернете, используя в качестве платы за свои услуги криптовалюту. В дальнейшем к данной преступной деятельности он приобщил своих брата и знакомого. Организованная группа действовала на территории Калужской области на протяжении 2017 года.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ — о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.