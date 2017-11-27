Московская биржа 27 ноября 2017 года изменила наименование основного индикатора российского фондового рынка: индекс ММВБ переименован в индекс МосБиржи (английское название индекса MICEX Index меняется на MOEX Russia Index), сообщили в пресс-службе торговой площадки.



«Новое наименование основного индикатора Московской биржи призвано способствовать росту узнаваемости и ценности бренда группы, целостности восприятия Московской биржи и всего российского финансового рынка российским и международным профессиональным инвестиционными сообществом, частными инвесторами», — говорится в релизе.

Индекс РТС сохранит свое название. Индекс РТС имеет с индексом МосБиржи одинаковые базы расчетов, только индекс МосБиржи рассчитывается рублях, а индекс РТС — в долларах США, напомнили в пресс-службе.