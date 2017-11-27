Кремниевая долина может учиться на своих ошибках на раннем этапе их проявления, рассказал американский публицист, экономист и трейдер Нассим Талеб в рамках форума Synergy Global Forum 2017.

«Эта система учится на своих же ошибках благодаря внутренним и внешним стрессам», — пояснил Талеб.

В пример он привел 2000 год и кризис в технологическом секторе в Северной Калифорнии, благодаря которому сектор только выиграл. «Все схлопнулось, произошла эмплазия на этом рынке и кризис, и очень многие люди потеряли работу. Но сегодня Кремниевая долина и вообще высокотехнологичный сектор чувствуют себя намного лучше именно благодаря этому кризису», — добавил Нассим Талеб.

Еще одно свойство, присущее Кремниевой долине, заключается в том, что там самый высокий коэффициент банкротств — в Северной Америке, кроме того, этот показатель — самый высокий в мире. «Некоторым кажется: ой, это, наверное, плохо». Это очень и очень хорошо — нужно терпеть неудачу как можно раньше, на раннем этапе цикла, а не на позднем, когда вы двигаетесь методом проб и ошибок.

Кроме того, рассказал публицист, если взглянуть на самый лучший индикатор экономического здоровья экономики в самых разных странах, то наиболее эффективным показателем будет коэффициент банкротств. «Если нет высокого коэффициента банкротств, тогда система долго не продержится — она искусственно изолирована. Люди недостаточно сильно пытаются что-то изменить, внедрить инновации, особенно когда дело касается того, чтобы банкротиться или терпеть неудачи на раннем этапе», — добавил Нассим Талеб.

В заключение Талеб добавил, что крах компании — это хорошо для системы в целом. «Система приобретает дополнительную антихрупкость», — заключил публицист.