Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило российскому Кредит Европа Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» со «стабильным» прогнозом. Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении Fitch.

Как поясняется, РДЭ Кредит Европа Банка обусловлен его собственной кредитоспособностью, отраженной в рейтинге устойчивости «bb-». Подтверждение этих рейтингов объясняется сохраняющимися приемлемыми финансовыми показателями банка и снижением финансовых рисков после недавних выплат по рыночным займам на фоне улучшения доступа к фондированию за счет депозитов, следует из сообщения. Рейтинги также учитывают ограниченную клиентскую базу банка, его активную работу в волатильном сегменте розничного кредитования (на него приходится 52% валового ссудного портфеля банка), высокую концентрацию и долларизацию корпоративного кредитования.



Fitch оставило на пересмотре с возможностью понижения (Rating Watch Negative) рейтинг поддержки Кредит Европа Банка. Рейтинг поддержки банка был помещен на пересмотр после обнародования его материнской структурой, нидерландским Credit Europe Bank N. V. (СЕВ), планов по переводу российской «дочки» под контроль другой структуры в группе их конечного бенефициара — Fiba Group. Fitch указывает, что, как предполагается, доля CEB в капитале российского банка снизится до 10% (сейчас она близка к стопроцентной). Fitch не может достоверно оценить возможности материнской Fiba Group по предоставлению российскому банку экстренной поддержки в случае необходимости. Текущий уровень рейтинга поддержки Кредит Европа Банка «4» обусловлен мнением аналитиков об ограниченной вероятности поддержки банка со стороны действующего акционера — CEB.

Кредит Европа Банк сменит непосредственного акционера Российский Кредит Европа Банк, непосредственным акционером которого в настоящий момент выступает зарегистрированный в Нидерландах Credit Europe Bank N. V., сменит прямую контролирующую организацию в рамках материнской группы. Это следует из сегодняшних сообщений Credit Europe Bank и рейтингового агентства Moody's, которое в этой связи поместило рейтинг голландского банка на пересмотр с возможностью повышения.