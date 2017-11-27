Торги на российском фондовом рынке в понедельник завершились в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс МосБиржи (бывш. индекс ММВБ) просел на 0,87% и составил 2 142,47 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,6%, до 1 159,08 пункта.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,69%, «Газпрома» — на 0,05%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,22%, Московской биржи — на 1,17%. Акции «АЛРОСы» выросли в цене на 0,68%.



«Российский фондовый рынок провел минорную сессию. Индекс ММВБ, кстати, теперь он называется индексом МосБиржи, спустился в область 2 140 пунктов. Для пробоя нижней границы краткосрочного диапазона 2 135—2 170 пунктов этого недостаточно, но сама тенденция понятна: без внешней идеи рынок расти больше не может. Ближайшую сессию рублевый индикатор проторгуется в пределах отметок 2 130—2 155 пунктов, индекс РТС — в попытке отступить к 1 115 пунктам», — констатирует старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.