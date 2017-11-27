В офисах Руснарбанка в Москве с 27 ноября можно оформить услугу доверительного управления индивидуальным инвестиционным счетом от АО «Регион ЭсМ». Об этом сообщается на сайте банка.

Банк предлагает на выбор клиента линейку инвестиционных стратегий с различным уровнем риска, дохода и возможности его достижения. «Дополнительную привлекательность продукту добавляет возможность получения гарантированного налогового вычета в размере 13% от государства. По всем оформленным до 31 декабря 2017 года ДУ ИИС налоговый вычет будет доступен к получению уже весной 2018 года», — говорится в сообщении банка.



По данным на сайте банка, минимальная сумма вложений составляет 10 тыс. рублей (максимально можно вложить 1 млн рублей в год). Предусмотрена возможность пополнения счета в любой момент до указанной максимальной суммы и закрытия счета без потери результатов инвестирования. Выплата от государства в виде возврата налога по ИИС составит до 52 тыс. рублей ежегодно.

