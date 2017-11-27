Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:10 мск просел на 15 копеек и составил 58,22 рубля. Курс евро понизился на 22 копейки, остановившись на отметке 69,4 рубля.



Максимальный курс сделки по доллару равнялся 58,41 рубля, минимальный — 58,04. Всего за торговый день совершено 20 438 сделок на 2 млрд 311 млн 91 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,63 рубля, минимальный — 69,27. Всего за торговый день совершено 3 018 сделок на 177 млн 92 тыс. евро.