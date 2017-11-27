Общероссийский день приема граждан в Центробанке пройдет 12 декабря, сообщили в пресс-службе регулятора.

Так, в соответствии с поручением президента РФ ежегодно (с 12 декабря 2013 года) в День Конституции проводится общероссийский день приема граждан с 12:00 до 20:00 по местному времени в приемной главы государства по приему граждан в Москве, приемных президента в федеральных округах и административных центрах субъектов РФ, в федеральных органах исполнительной власти и соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов страны, а также в органах местного самоуправления.

С 12:00 до 20:00 по местному времени проводят личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные президента государственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта), отметили в ЦБ.



«В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение семи рабочих дней после общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в течение трех рабочих дней после общероссийского дня приема граждан», — говорится в релизе.



По решению соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления может осуществляться предварительная запись заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан.

Информация об адресах проведения 12 декабря приема заявителей размещена на официальном сайте президента РФ в Интернете на странице «Личный прием» раздела «Обращения», а также на официальных сайтах соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления в Интернете.



Адреса проведения 12 декабря 2017 года личного приема граждан в Центральном банке Российской Федерации.