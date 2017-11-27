Курс биткоина 27 ноября обновил исторический максимум. В понедельник за криптовалюту предлагали почти 9,8 тыс. долларов. По данным торговой площадки Coinmarketcap, пиковой стоимости в 9,79 тыс. долларов курс придерживался по состоянию на 11:44 мск.

На уровне выше 9,7 тыс. долларов биткоин торговался, в частности, на площадках Bitfinex и OKCoin. По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, биткоин рос на фоне повышения заинтересованности в ней участников финансового рынка — как со стороны исполнительных директоров крупнейших финансовых компаний Уолл-стрит, так и небольших венчурных компаний.

Капитализация рынка криптовалют, по данным Coinmarketcap.com, по состоянию на 19:58 мск составляла 301,1 млрд долларов.