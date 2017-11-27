Эксперты представили для общественного обсуждения план развития инфраструктуры цифровой экономики. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Беспилотный транспорт, платформы виртуальной реальности и биометрии, телемедицина, дистанционное образование, «умный» город — развитие этих цифровых экосистем может принести, по разным оценкам, дополнительный прирост экономики от 0,4% до 0,9% ВВП в год. Таких амбициозных результатов можно достичь, только создав ИКТ-инфраструктуру, способную обеспечить текущие и перспективные потребности граждан, бизнеса и государства в передаче, хранении и обработке данных, — заявил вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома», руководитель центра компетенций Борис Глазков. — Представленный сегодня план — результат совместной работы ведущих участников рынка, которые, невзирая на конкурентные противоречия, смогли выработать консолидированное видение по основным направлениям развития инфраструктуры для цифровой экономики».

Разработанный экспертным сообществом план содержит более 300 мероприятий с конкретными предложениями по развитию сетей связи пятого поколения (5G), инфраструктуры хранения и обработки данных, созданию «цифровых» инфраструктур для транспортных коридоров, обеспечению равного доступа граждан к цифровым сервисам в сфере здравоохранения и образования, формированию инфраструктурного уровня нового типа.

Отдельный раздел плана мероприятий посвящен мерам поддержки создания инфраструктурных компонентов нового типа — цифровым инфраструктурным платформам. Их ключевая особенность — возможность переиспользования данных платформ и применения в самых различных отраслях экономики. Так, например, сквозная платформа индустриального Интернета позволит ускорить и упростить переход отечественной промышленности на «рельсы» «Индустрии 4.0», а также стимулировать развитие «умного» транспорта, обеспечив связность транспортных средств и дорожной инфраструктуры.



«Мы удовлетворены результатами сотрудничества и степенью готовности плана мероприятий. Рабочая группа обсудила около 50 открытых вопросов и нашла для них оптимальные решения. Например, было предложено внедрять сети нового поколения 5G не только в городах-миллионниках, но и в отдельных отраслях экономики, отталкиваясь от наиболее перспективных сценариев применения», — отмечает операционный директор компании «МегаФон», руководитель рабочей группы «Информационная инфраструктура» Анна Серебряникова.