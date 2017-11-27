Тверской районный суд Москвы до 25 декабря продлил арест бывшего президента АО «Транстелеком» и экс-председателя совета директоров столичного футбольного клуба «Локомотив» Сергея Липатова, обвиняемого в мошенничестве, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

По данным СМИ, после одновременного ухода из «Транстелекома» и «Локомотива» Липатов стал акционером МПРК «Грас», а также вошел в совет директоров ООО КБ «Межтрастбанк», лицензия у которого была отозвана в январе 2016 года.

В июле того же года Агентство по страхованию вкладов усмотрело в действиях руководства банка факты хищения денежных средств под видом выдачи кредитов фирмам-однодневкам, а также факты преднамеренного банкротства. Сообщается, что на данный момент банк должен клиентам около 4 млрд рублей.