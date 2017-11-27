Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель «Партии роста» Борис Титов считает, что работающие пенсионеры должны быть освобождены от уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы считаем, во-первых, что они [работающие пенсионеры] не должны платить страховые взносы, когда они достигают пенсионного возраста, потому что они накопили, достигли пенсионного возраста, но государство по-прежнему требует с них платежи. И это было бы выгодно работодателю, пенсионеру тоже, потому что он может продолжать работу, но уже не накапливать, не платить свои пенсионные взносы», — сказал он.

Титов подчеркнул, что выступает против повышения пенсионного возраста, отметив, что пенсионеры, имеющие такую возможность и желание, продолжают работать. «Мы считаем, что не надо сегодня увеличивать пенсионный возраст, потому что пенсионеры и так могут работать, и сегодня это не является ограничителем», — добавил он.