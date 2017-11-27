Мосгорсуд признал законным приговор в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя правления МАСТ-Банка Александра Чеметова, осужденного на четыре года и шесть месяцев колонии общего режима за хищение более 5,6 млрд рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, приговор Преображенского районного суда Москвы, в соответствии с которым мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (хищение путем присвоения, совершенное в особо крупном размере), вступил в законную силу. Ранее сообщалось, что рассмотрение дела проходило в особом порядке, то есть без исследования доказательств, в связи с признанием Чеметовым своей вины.

Судом установлено, что осужденный в период с декабря 2013 года по апрель 2015-го в составе организованной группы, состоящей из руководителей и иных сотрудников вышеуказанного банка, зная о возможном отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности, присвоил денежные средства учреждения на сумму более 5,6 млрд рублей. Чеметов признал, что деяние было совершено путем выдачи подконтрольным юридическим лицам заведомо невозвратных, не обеспеченных залоговым имуществом кредитов. Деньги под видом оплаты фиктивных сделок перечислялись на счета иных подконтрольных соучастникам организаций.