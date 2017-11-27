Приморский районный суд Петербурга продлил до 23 января срок содержания под стражей сотрудника коллекторского агентства Рустама Мавлютова, одного из обвиняемых в вымогательстве у граждан денежных средств, многократно превышающих суммы долга, сообщили в понедельник РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как следует из материалов дела, уроженец Ульяновска Мавлютов, оператор контакт-центра ООО МФО «Бутик финансовых отношений», в составе группы лиц из числа коллекторских структур неоднократно вымогал у заемщиков микрофинансовой организации, а также у граждан, не имеющих никаких отношений к долговым обязательствам, многократно превышающие суммы долга денежные средства.

Как сообщал СК РФ, действия злоумышленников носили исключительно циничный и издевательский характер, они угрожали убийством не только потерпевшим, но и их малолетним детям, применением насилия, уничтожали и повреждали имущество, распространяли сведения, позорящие потерпевших и их близких.