Банк России отмечает более чем двукратное сокращение числа выявляемых финансовых пирамид с 2014 года, за три квартала 2017 года ЦБ выявил деятельность порядка 100 мошеннических схем. Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» сообщил начальник главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке ЦБ Валерий Лях.

«За 2014 год у нас была выявлена деятельность порядка 450 финансовых пирамид. В 2016 году — 180. За три квартала текущего года — чуть более 100 финансовых пирамид. Квартал к кварталу количество их снижается», — сказал он, отметив, что введенная в 2016 году уголовная ответственность за организацию финансовых пирамид серьезно снизила их распространение, а также способствовала сокращению числа граждан, вовлекаемых в мошеннические схемы.

По словам Ляха, «финансовые пирамиды измельчали, но они действуют не одновременно на разных территориях, они «прыгают» с территории на территорию».

«Их количество уменьшается, появляются новые виды финансовых пирамид. Пока мы не прекратим деятельность организаторов финансовых пирамид, мы не сможем прекратить их инновацию», — заключил он.