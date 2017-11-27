Промсвязьбанк выпустил для клиентов private banking премиальные карты на базе платежной системы Visa — Visa Infinite в эксклюзивных дизайнах Art Collection. Они выполнены из благородных металлов и украшены драгоценными и натуральными камнями, сообщили в пресс-службе финучреждения.
«Visa Infinite Art Collection — это эксклюзивный платежный инструмент, сочетающий декоративность и изысканность ювелирного изделия, а также практичность и функциональность премиальной банковской карты. Дизайн ювелирной карты можно выбрать из ассортимента галереи Art Collection, либо создать совершенно новую неповторимую карту в соответствии с личными предпочтениями и вкусом. Владельцам ювелирных банковских карт Visa Infinite Art Collection доступны привилегии private banking Промсвязьбанка: расширенный консьерж-сервис, глобальная поддержка при утрате карты в любой стране мира, программа защиты покупок от утери, кражи или случайного повреждения в течение 90 дней с момента оплаты покупки картой», — говорится в релизе.
Держателям карт также предоставляются международная медицинская и юридическая поддержка, программа страхования путешествующих с совокупным лимитом покрытия до 3 млн долларов, программа продления гарантии на товары, оплаченные картой — расширение до 24 месяцев гарантии производителя.
Карты можно оформить в любой из пяти валют: рубли, доллары США, евро, английские фунты и швейцарские франки.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечные бенефициары — Микаил Шишханов, его советник Михаил Евлоев, Саит-Салам Гуцериев и Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.