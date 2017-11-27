Промсвязьбанк выпустил для клиентов private banking премиальные карты на базе платежной системы Visa — Visa Infinite в эксклюзивных дизайнах Art Collection. Они выполнены из благородных металлов и украшены драгоценными и натуральными камнями, сообщили в пресс-службе финучреждения.



«Visa Infinite Art Collection — это эксклюзивный платежный инструмент, сочетающий декоративность и изысканность ювелирного изделия, а также практичность и функциональность премиальной банковской карты. Дизайн ювелирной карты можно выбрать из ассортимента галереи Art Collection, либо создать совершенно новую неповторимую карту в соответствии с личными предпочтениями и вкусом. Владельцам ювелирных банковских карт Visa Infinite Art Collection доступны привилегии private banking Промсвязьбанка: расширенный консьерж-сервис, глобальная поддержка при утрате карты в любой стране мира, программа защиты покупок от утери, кражи или случайного повреждения в течение 90 дней с момента оплаты покупки картой», — говорится в релизе.

Держателям карт также предоставляются международная медицинская и юридическая поддержка, программа страхования путешествующих с совокупным лимитом покрытия до 3 млн долларов, программа продления гарантии на товары, оплаченные картой — расширение до 24 месяцев гарантии производителя.

Карты можно оформить в любой из пяти валют: рубли, доллары США, евро, английские фунты и швейцарские франки.