Банк «Русский Стандарт» обеспечил доступ к платежной системе Alipay в ТД «ГУМ». На первоначальном этапе платежи будут принимать: «Гастроном №1», Max Mara, Articoli и Sublime, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее «Русский Стандарт» совместно с RegStaer обеспечил доступ к платежной системе Alipay в точках duty free аэропорта Шереметьево.

Система Alipay, основанная в 2004 году, входит в Alibaba Group. На сегодняшний день Alipay является наиболее популярным платежным средством в Китае: количество активных пользователей превышает 520 млн человек. Кроме расчетов и оплаты покупок внутри Alibaba Group, платежи через Alipay принимают более 8 млн торговых точек в Китае и мире.

​«Русский Стандарт» открыл доступ к Alipay в duty free аэропорта Шереметьево

Банк «Русский Стандарт» совместно с RegStaer обеспечил доступ к платежной системе Alipay в точках duty free аэропорта Шереметьево. Теперь туристы смогут расплатиться за свои покупки в магазинах беспошлинной торговли с помощью технологии Alipay.

Русский Стандарт
АО «Банк Русский Стандарт» ― крупный столичный узкоспециализированный розничный банк, контролируемый создателем одноименного водочного бренда Рустамом Тарико (100%). Финансовое учреждение является одним из лидеров на рынке кредитных карт. Одновременно фининститут стал первопроходцем и одним из крупнейших участников рынка высокомаржинального потребительского кредитования. Основу ресурсной базы банка примерно в равных долях составляют вклады частных лиц и привлеченные МБК, что существенно снижает острую в прошлом зависимость кредитной организации от публичного привлечения средств на внешних рынках. В октябре 2017 года долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка были повышены с уровня «CCC+/C» до «B-/B» рейтинговым агентством S&P, со стабильным прогнозом. Отметим, что с 2015 года прогноз по банку сохранялся негативным, без каких либо изменений.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 389,40 млрд рублей (25-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 51,43 млрд, кредитный портфель — 152,85 млрд, обязательства перед населением — 162,20 млрд.