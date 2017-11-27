Банк «Русский Стандарт» обеспечил доступ к платежной системе Alipay в ТД «ГУМ». На первоначальном этапе платежи будут принимать: «Гастроном №1», Max Mara, Articoli и Sublime, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Ранее «Русский Стандарт» совместно с RegStaer обеспечил доступ к платежной системе Alipay в точках duty free аэропорта Шереметьево.
Система Alipay, основанная в 2004 году, входит в Alibaba Group. На сегодняшний день Alipay является наиболее популярным платежным средством в Китае: количество активных пользователей превышает 520 млн человек. Кроме расчетов и оплаты покупок внутри Alibaba Group, платежи через Alipay принимают более 8 млн торговых точек в Китае и мире.
Банк «Русский Стандарт» совместно с RegStaer обеспечил доступ к платежной системе Alipay в точках duty free аэропорта Шереметьево. Теперь туристы смогут расплатиться за свои покупки в магазинах беспошлинной торговли с помощью технологии Alipay.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 389,40 млрд рублей (25-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 51,43 млрд, кредитный портфель — 152,85 млрд, обязательства перед населением — 162,20 млрд.