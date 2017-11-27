В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что с ноября 2011 года по сентябрь 2017 года на территории четырех крупных городов Саратовской области осуществлял деятельность кредитный потребительский кооператив «Саратовский сберегательный», который привлекал денежные средства граждан путем заключения договоров займа под проценты по ставке от 14% до 20% годовых. Финансовые потоки кооператива (возврат заемщикам предоставленных займов и уплата процентов) указывали на крайнюю недостаточность активов для формирования ресурсной базы в целях исполнения кооперативом обязательств перед более 2,5 тыс. пайщиков. Деятельность организации не направлена на удовлетворение потребностей его членов и имеет признаки финансовой пирамиды», — говорится в релизе.



За указанный период кооператив произвел финансовые операции, при этом часть контрагентов обладали признаками фирм-однодневок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.