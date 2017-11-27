Центробанк зарегистрировал выпуск облигаций ипотечного агента «Фабрика ИЦБ» (дочерняя компания АИЖК) на 48,2 млрд рублей, следует из материалов регулятора.

«Банк России 27 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» (город Москва), размещаемых в рамках программы облигаций серии АИЖК-002 путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций, присвоен государственный регистрационный номер 4-02-00307-R-002P», — говорится в сообщении.



Как уточнили в пресс-службе АИЖК, объем выпуска — 48,2 млрд рублей. Облигации размещаются в рамках готовящейся сделки с группой ВТБ. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей.

Размещение облигаций планируется завершить до конца года, добавили в АИЖК.