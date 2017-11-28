Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах во вторник в основном отрицательную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:20 мск понизился на 0,16% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 460,03 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в минусе на 1,11% — на отметке 29 355,93, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал отрицательное изменение на уровне 0,6% и находился на уровне 3 302,22 пункта. Сингапурский Straits Times Index опустился на 0,18%, до 3 430,31. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,22%, до 2 513,38 пункта.