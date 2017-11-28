Банк «Русский Стандарт» запускает новую кредитную карту «Platinum» с возможностью снятия наличных без комиссии без комиссии во всех банкоматах страны и за границей. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Карта «Platinum» выпускается к счету в российских рублях, оформляется на пять лет. По ней предлагается кредитный лимит до 300 000 рублей, ставка по кредиту составляет от 21,9% годовых, льготный период на покупки — до 55 дней.



По новой карте «Platinum» предусмотрена стоимость годового обслуживания 40 рублей в месяц (стоимость годового обслуживания карты «Platinum» 499 рублей).

Все карты «Platinum» автоматически подключены к программе лояльности RS Cashback, которая предполагает, помимо базового вознаграждения в размере 1% на все покупки, возврат до 5% от суммы покупок по карте в отдельных категориях (в выбранных трех из пяти предложенных).участие в специальных акциях дает возможность получить повышенный cashback — до 30% при оплате картой у партнера банка.

«Новая карта Platinum призвана заменить такие продукты, как «Русский Стандарт Classic» и «Русский Стандарт Gold», и стать базовым кредитно-карточным продуктом банка «Русский Стандарт». Она воплотит в себе их лучшие качества — выгоду классической карты, статус и привилегии золотой», — отмечает исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса банка «Русский Стандарт» Ростислав Яныкин.

Разработка «Platinum» — это еще один этап в рамках модернизации линейки кредитных карт, который банк запустил осенью 2017 года, добавил он.