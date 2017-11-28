Президент Владимир Путин подписал закон о введении системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров.

Законопроект вводит в России систему tax free для всех иностранных граждан (физических лиц), кроме граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). НДС, уплаченный на территории РФ, возмещается при вывозе приобретенных в розницу товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Разработанный Минфином проект федерального закона вносит изменения в статью 88 и главу 21 Налогового кодекса РФ.



Организациям розничной торговли дается право на вычет сумм НДС по товарам, реализованным таким иностранным гражданам.

Расходы бюджета на исполнение данного законопроекта составят 150—200 млн рублей в год. Кроме того, расходы Федеральной таможенной службы по введению этой системы, включая систему электронного документооборота, составят около 50 млн рублей, а расходы Федеральной налоговой службы — 213,15 млн единовременно и 94,22 млн ежегодно.

Документ был принят Госдумой 16 ноября и одобрен Советом Федерации 22 ноября.