Банк России направил запросы о блокировке 240 мошеннических сайтов, находящихся в иностранных доменных зонах, кроме того, более 600 сайтов из российской доменной зоны были приостановлены Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России. Об этом директор департамента по противодействию недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил в эфире радио «Вести ФМ».



«За последнее время мы направили информацию для того, чтобы заблокировали подобные (находящиеся вне российской юрисдикции) сайты, примерно по 240 подобным организациям. Из них порядка 130 — запросы по блокировке безлицензионного форекс-дилерства, лжефорекс-дилерства, порядка 40 — лжебанки, фиктивные профучастники, фиктивные страховые организации и фиктивные микрофинансовые организации. Что касается инструментария делегирования, — это тот инструментарий, которым мы оперируем, — с начала 2017 ФинЦЕРТ разделегировала (приостановила деятельность) порядка 600 доменных имен, связанных с разными видами мошеннической деятельности», — сказал Лях.

Директор департамента также рассказал о рисках использования бинарных опционов — финансовых инструментов, покупая которые клиент самостоятельно пытается прогнозировать вероятность того или иного события.

«Когда вам обещают гигантские деньги за то, что вы будете просто угадывать, главное — принести первоначальный взнос, это вызывает у меня искренние подозрения. Деньги отдать можно, а вернуть их уже зачастую не удается. Вам могут рисовать на вашем счете — на псевдосчете, отмечу, хорошие цифры, показывать доходность, пытаться вовлечь вас на всех уровнях, но как только вы решите деньги забрать — на этом игра останавливается», — отметил Лях.