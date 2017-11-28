Назначение и. о. председателя правления банка «Восточный» Дмитрия Левина и уход с этого поста Алексея Кордичева (останется в банке советником предправления) могут быть обусловлены грядущими изменениями акционерной структуры банка, пишет «Коммерсант». По данным издания, фонды Baring Vostok, контролирующие сейчас «Восточный», намерены постепенно выйти из капитала кредитной организации, а совладелец банка Артем Аветисян, наоборот, нарастить долю.

Контроль в «Восточном» сейчас, согласно информации на сайте ЦБ, у фондов Baring Vostok. После присоединения в январе этого года банка «Юниаструм» к «Восточному» пакет акций компании «Эвизон Холдингс Лимитед» (компания фондов Baring Vostok) составил 44,5%. В апреле «Эвизон» выкупила долю компании «Тройте Инвестментс Лимитед», после чего ей стало принадлежать 52,5% акций. Бывшему акционеру «Юниаструма» Артему Аветисяну принадлежит в «Восточном» 32,02%. Но, по данным источников издания, близких к «Восточному», у Аветисяна есть опцион на выкуп пакета акций, позволяющий ему получить контроль в банке.



Кордичев — человек фондов Baring Vostok, а Левина пригласил Аветисян, отмечают источники газеты, знакомые с ситуацией. По их словам, для Кордичева смещение с поста предправления в пользу Левина не было очевидным: представители Baring Vostok ему гарантировали, что таких перестановок не будет.

«Вчерашние перестановки означают, что Артем Аветисян получил карт-бланш», — указывает один из источников издания. Несколькими днями ранее Аветисян занял пост председателя совета директоров «Восточного». «Ожидался сущфакт, о реализации опциона, но пока этого не последовало, — отметил источник, близкий к банку. — Фонды Baring Vostok намерены постепенно сократить свой пакет».

Фонды Baring Vostok не любят быть ключевыми акционерами, и ситуация с банком «Восточный» вынужденная, указывают эксперты. «Логично, что они стараются как можно быстрее уйти от этой ситуации», — считает руководитель отдела валидации «Эксперта РА» Станислав Волков. По его словам, Аветисян — банкир, который заинтересован в развитии нормального банковского бизнеса. «Для банка лучше, чтобы он влиял на процессы, а не фонды, которые под это не заточены», — считает эксперт.

