Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что в 2018 году южноамериканская страна справится с имеющимися трудностями в сфере экономики. Об этом сообщил телеканал Globovision.



«Мы стоим на пороге 2018 года, который, я уверен, станет годом экспансии революционных сил, преодоления экономических проблем», — отметил глава государства.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительной инфляцией и девальвацией национальной валюты.

Согласно последним прогнозам Международного валютного фонда, в 2017 году рост потребительских цен в Венесуэле ожидается на уровне 652,7%, а в 2018-м — уже 2 349,3%. В 2016 году инфляция достигала 254,4%, ВВП сократился тогда на 16,5%. В текущем году, как ожидается, его падение составит 12%, а в 2018-м — 6%.