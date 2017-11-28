Джером Пауэлл, о назначении которого на пост главы Федеральной резервной системы США объявил ранее президент Дональд Трамп, поддерживает постепенное повышение учетной ставки. Об этом говорится в опубликованном в понедельник тексте его выступления на слушаниях в профильном комитете сената конгресса США по рассмотрению его кандидатуры.



«Наша цель — поддерживать устойчивый рынок труда с инфляцией, постепенно приближающейся к нашей цели (2%). Мы ожидаем, что процентные ставки в какой-то мере и дальше будут повышаться», — отметил он. Слушания запланированы на вторник.

Пауэлл, который является членом Совета управляющих организации, считает, что такие действия необходимы для приоритетов ФРС — обеспечения максимальной занятости и стабильных цен. Он также обещал, что под его руководством ФРС рассмотрит возможности по облегчению бремени регулирования банков, сохранив при этом основные реформы конгресса, направленные на предотвращение еще одного финансового кризиса, подобного тому, который разразился в 2008 году.

Он также подчеркнул, что в случае утверждения своей кандидатуры сенатом будет стремиться «поддерживать продолжающиеся экономические успехи в направлении полного выздоровления». «Даже когда мы опираемся на уроки прошлого, мы должны быть готовы решительно и с достаточной силой реагировать на новые и неожиданные угрозы финансовой стабильности и экономическому процветанию нашей страны», — подчеркнул член Совета управляющих ФРС.

Он добавил, что Центробанк «должен сохранять гибкость, чтобы корректировать политические меры в ответ на развитие экономики». Ныне возглавляющая ФРС Джанет Йеллен уделяет повышенное внимание рабочим местам и инфляции в стране.