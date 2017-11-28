Цель ускорения роста российской экономики хотя бы до 3%, которую ставит Минэкономразвития, вряд ли будет достигнута, следует из прогноза банка Morgan Stanley, посвященного экономикам Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEEMEA).



В декабре 2016 года по итогам своего послания Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил правительству разработать комплексный план действий на 2017—2025 годы, который обеспечит российской экономике в 2019—2020 годах темпы роста выше мировых. Согласно целевому сценарию Минэкономразвития, к 2020 году рост ВВП должен составить 3,1%. Аналитики Morgan Stanley не верят в реализацию структурных реформ и считают, что без них годовой рост не превысит 1,8%.

Так, в бюджете на 2018—2020 годы нет ни увеличения расходов на развитие человеческого капитала, ни масштабных приватизационных планов, пишут эксперты. Cтимулирующие меры, которые власти могут одобрить до президентских выборов, вряд ли будут масштабными, полагают эксперты Morgan Stanley. Зарплаты госслужащих будут проиндексированы только на 4% (прогнозная инфляция 2018 года), тогда как пенсии, скорее всего, будут повышены лишь на 2,7% (ожидаемая инфляция на конец 2017 года), прогнозирует банк.

«Все прогнозы и базовый прогноз Минэкономразвития показывают, что на ближайшие три года базовый инерционный рост составляет примерно 1,5% ежегодно, — говорил на Петербургском международном экономическом форуме минувшим летом председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. — То есть мы попали в этот тренд, из которого никак не можем выйти, не можем поднять темпы экономического роста» (цитата по ТАСС). Он считает, что ключевым фактором, который позволит поднять темпы роста ВВП до 3,5%, должна стать производительность труда.

В III квартале 2017 года рост ВВП России неожиданно замедлился до 1,8% (год к году) с 2,5%. Экономика даже сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом с поправкой на сезонность, отмечают аналитики Morgan Stanley. В результате банк снизил свой прогноз по росту ВВП в 2017 году до 1,8% с 2%. Минэкономразвития не планирует менять прогноз по росту ВВП в 2,1% на конец года, несмотря на представленные Росстатом данные за III квартал, сказал 15 ноября глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В 2018 году российская экономика, по прогнозу Morgan Stanley, вырастет на 2,3%. Этому будут способствовать более высокие цены на нефть (62 доллара за баррель против ранее ожидавшихся 53 долларов), а также увеличение потребительских расходов на 4%. Последнему будет способствовать рост доходов домохозяйств на фоне ожидаемой индексации заработных плат бюджетников и замедления инфляции. Рост инвестиций в основной капитал ускорится в условиях улучшения конъюнктуры, обновления оборудования, а также активизации строительства к чемпионату мира по футболу 2018 года, считают аналитики. Но в 2019 году, после президентских выборов, банк ждет замедления роста ВВП до 1,8% из-за эффекта высокой базы и снижения цен на нефть.

Поскольку инфляция будет соответствовать целевым показателям ЦБ, регулятор станет снижать ставку постепенно, следует из прогноза. По мнению Morgan Stanley, ЦБ снизит ставку в четыре этапа по 25 базисных пунктов (до 7%) к концу 2018 года. В 2019-м ставка может опуститься до 6,5%, но это предел, учитывая повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса.

По прогнозу банка, средняя цена на нефть в 2018 году составит 62 доллара за баррель, что на 18 долларов выше прогнозных показателей бюджета, и принесет казне 2 трлн рублей дополнительных нефтегазовых доходов (2,1% от ВВП). Но Минфин будет придерживаться бюджетного правила и направлять эти сверхдоходы в Резервный фонд. С учетом изменения формулы закупок валюты объем закупок валюты Минфином увеличится до 33 млрд долларов в 2018 году, ожидают аналитики. В этих условиях корреляция рубля с нефтью ослабнет, считает банк.