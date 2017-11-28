Следственный департамент (СД) МВД России прекратил уголовное преследование бывшего гендиректора группы компаний JFC Владимира Кехмана и двух его предполагаемых подельников. Действия топ-менеджеров JFC, обвинявшихся в хищении у банков 20 млрд рублей, были переквалифицированы с мошенничества на незаконное получение кредитов, что позволило следствию закрыть дело за истечением сроков давности, пишет «Коммерсант».

Уголовное дело Кехмана и бывших топ-менеджеров обанкротившейся JFC Андрея Афанасьева и Юлии Захаровой долгое время находилось в производстве опытнейшего следователя СД МВД, однако недавно полковник ушла на заслуженный отдых, а материалы передала старшему следователю по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности СД МВД Дмитрию Гришину. Майор юстиции Гришин с санкции своего руководства 14 ноября прекратил уголовное преследование фигурантов, которым инкриминировалось особо крупное мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и отмывание добытых преступным путем средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) «за отсутствием в деянии состава преступления». При этом майор отменил подписки о невыезде, под которыми все это время находились обвиняемые.

В тот же день следователем Гришиным было возбуждено дело о незаконном получении кредитов (ч. 1 ст. 176 УК РФ) и предъявлено новое обвинение Афанасьеву и Захаровой, а спустя два дня и самому Кехману. Речь шла все о тех же 20,2 млрд рублей, которые были получены в качестве восьми кредитов в 2010—2011 годах входившими в группу компаний JFC фирмами в Сбербанке, «Уралсибе», Промсвязьбанке, Банке Москвы и других.

Как посчитало следствие, обвиняемые являлись бенефициарами в JFC и аффилированных с ней структурах, были руководителями и выполняли «организационно-распределительные» и «административно-хозяйственные функции». Кредиты же, по мнению МВД, получили путем предоставления банкам заведомо ложных сведений о финансовом и хозяйственном положении подконтрольных им структур. Между тем ст. 176 УК РФ предусматривает в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы и относится к категории преступлений средней тяжести. В соответствии с УК срок давности по таким преступлениям составляет шесть лет. Последний же незаконный кредит датирован 3 ноября 2011 года. В результате у следователя появились основания прекратить и это дело — за истечением сроков давности. Для этого надо было выполнить ряд формальностей — в частности, получить согласие самих фигурантов, так как дело прекращалось бы по нереабилитирующим обстоятельствам.

​Проходящий процедуру банкротства бизнесмен Кехман может иметь скрытые активы Бизнесмен Владимир Кехман, проходящий процедуру банкротства (реализации имущества), может иметь скрытые активы. В последние месяцы должник жил в отеле премиум-класса и совершал заграничные поездки, сообщил во вторник во время заседания в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области представитель Сбербанка — одного из кредиторов бизнесмена.



По данным газеты, 14 и 17 ноября, в дни предъявления нового обвинения, все три фигуранта дали соответствующие подписки. А 21 ноября их уголовное дело было прекращено. Одновременно с этим был снят арест на имущество, которое когда-то принадлежало JFC и входившим в группу структурам. Кроме того, согласно постановлению следователя, бывшим фигурантам расследования должны вернуть все изъятые у них в рамках дела драгоценности и деньги.

По данным газеты, законность принятого решения сейчас проверяет Генпрокуратура. Кроме того, очевидно, что и сами потерпевшие обжалуют действия Гришина у его руководства или в суде. Впрочем, если Генпрокуратура утвердит прекращение дела, а жалобы будут отвергнуты, то шансов вернуть пропавшие кредиты у банков не так много. У кредитных учреждений останется лишь возможность пытаться взыскивать многомиллиардные суммы с помощью гражданских процессов в судах. Несомненно, что такие иски будут удовлетворены, однако получить деньги будет просто не с кого. Сам Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России. В 2015 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банкротом и JFC.