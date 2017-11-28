Бывший топ-менеджер МТС Василь Лацанич избран на должность гендиректора «ВымпелКома». Такое решение принял совет директоров компании.

Нынешний глава «ВымпелКома» Шелль Мортен Йонсен покидает свой пост, Василь Лацанич вступит в должность с 10 января.

Отмечается, что Лацанич избран гендиректором компании на срок по 31 декабря 2020 года.

Василь Лацанич родился 17 июля 1972 года. В 1995-м окончил Высший государственный музыкальный институт имени Н. Лысенко во Львове (Украина) по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» с квалификацией «дирижер музыкального театра, дирижер симфонического оркестра». Дополнительное образование по маркетингу получил в образовательных учреждениях Москвы, Брюсселя, Праги, Вены и Лондона.



С 1996 по 1999 год работал в украинских представительствах Coca-Cola (Coca-Cola Amatil Ukraine Ltd. и Coca-Cola Beverages Ukraine), пройдя карьерный путь от менеджера по развитию торговли до директора Ивано-Франковского филиала и менеджера по развитию каналов продаж в Киеве.



С конца 1990-х до начала 2001 года работал менеджером по маркетингу в Coca-Cola Bottlers Siberia (Новосибирск) и Coca-Cola Krasnoyarsk Bottlers (Красноярск), крупных российских ботлерах продукции Coca-Cola в Сибири.

В ноябре 2001 года был принят на пост начальника отдела маркетинга ЗАО «Украинская мобильная связь» (UMC), ставшего в 2003-м дочерней компанией ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и принявшего бренд группы МТС.

В 2005-м занял должность директора по маркетингу в компании «МТС Украина». Во второй половине 2000-х реализовал ряд успешных проектов, укрепивших и усиливших позиции компании на рынке сотовой связи в условиях острой конкуренции: запустил сервис на базе сети CDMA-450 и первый виртуальный оператор (Jeans) на Украине, продуктивно провел в 2007 году ребрендинг, сформировал оптимальный портфель услуг для пользователей сотовой связью.

Весной 2011-го был назначен на должность гендиректора компании «МТС Украина», осенью того же года приглашен на пост вице-президента по маркетингу ОАО «Мобильные ТелеСистемы». С 2012-го является членом советов директоров ОАО «НИС» и ЗАО «Русская телефонная компания», с 2014-го — Sistema Shyam Teleservices Limited и ОАО «МГТС».

С 2013-го входит в состав правления ОАО «МТС». 29 июня 2015 года решением общего собрания акционеров переизбран на должность члена совета директоров МТС Банка с должностными обязанностями, предполагающими присутствие и активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях совета, и участие в работе комитета по стратегии и управлению рисками.

Лацанич покинул МТС 30 июня 2017 года.

