Центробанк накажет кредитные организации, которые необоснованно отказали гражданам и компаниям в обслуживании или расторгли с ними договоры. Штраф за одно нарушение составит до 3 млн рублей, за неоднократное неисполнение предписаний банк может лишиться лицензии, рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора. Там уточнили, что по каждому конкретному случаю разбираться будут отдельно.



«Перечень запрашиваемых у банка информации и документов для оценки правомерности применения им полномочий по отказу определяется в каждом конкретном случае индивидуально в зависимости от сути обращения клиента», — сообщили в ЦБ.

Если в ходе анализа отказа клиенту в банковском обслуживании регулятор сочтет его необоснованным, он рекомендует кредитной организации пересмотреть свое решение. Банк обязан будет принять «отказника» на обслуживание. Если он откажется сделать это, его ждет штраф до 1% от минимального уставного капитала (300 млн рублей), то есть до 3 млн рублей. За неоднократное неисполнение предписаний ЦБ может лишить банк лицензии.



В Росфинмониторинге поддержали нововведение.

«Сам по себе механизм отказа клиентам в обслуживании имеет целью исключительно профилактику совершения ими действий, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма, иных незаконных финансовых операций, — прокомментировал представитель Росфинмониторинга. — Недопустимо использование этого механизма для целей, не связанных с антикриминальной деятельностью, тем более отказ клиентам по формальным признакам».

Регуляторы разрабатывают правила реабилитации клиентов из черного списка ЦБ и Росфинмониторинг будут рассматривать жалобы банковских клиентов на необоснованность включения их в черные списки отказников и нежелание кредитных организаций исключать из них. Поправки к антиотмывочному закону уже подготовлены, пишет «Коммерсант».



По словам источника, близкого к регулятору, половина банков отказывают клиентам в обслуживании необоснованно. Соответственно, 50% кредитных организаций могут быть оштрафованы. Оценки аудиторской компании «2К» более оптимистичны. По словам ее управляющего партнера Тамары Касьяновой, необоснованно отказывает в обслуживании треть банков.

По данным общественной организации «Деловая Россия», с начала года банки заблокировали около 500 тыс. счетов предпринимателей. Банкиры не только отказывают в проведении отдельных операций, но и блокируют счета клиентов. Вследствие чего и денежные средства на этих счетах фактически замораживаются.



Нововведение заставит финансовые организации тщательнее следить за операциями клиентов и не выносить поспешных решений, считают эксперты. Они надеются, что автоматические отказы в проведении операций фигурантам черных списков прекратятся.

