Председателем совета директоров страховой компании «Росгосстрах» избран глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.

Новый совет директоров СК «Росгосстрах» был утвержден большинством голосов на внеочередном общем собрании акционеров компнаии 24 ноября 2017 года. В его состав вошли: Михаил Задорнов; главный аудитор ЦБ Валерий Горегляд; президент — председатель правления АО «Российская Национальная Перестраховочная Компания» Николай Галушин; генеральный директор СК «Росгосстрах» Николаус Фрай, а также Петер Мюллер, Вениамин Полянцев, Анатолий Предтеченский, Олег Пятаков, Александр Соколов, Максим Чернин.

«Нынешний совет директоров сформирован новым акционером. Совет будет активно участвовать в разработке стратегии развития старейшей отечественной страховой компании и контролировать ее исполнение. Основными приоритетами в работе компании являются: снижение убыточности по ОСАГО; развитие прибыльных добровольных видов страхования — в первую очередь, страхования недвижимости физических лиц и каско, в которых «Росгосстрах» традиционно занимает лидирующие позиции; развитие банкострахования», — отметил Михаил Задорнов.