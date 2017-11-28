Краснодарский банк «Новопокровский» предлагает открыть вклад «Зимняя сказка».

Минимальная сумма вложения — 50 тыс. рублей. Срок размещения средств — 371 день. Депозит открывается под 8,1% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет.

Пополнение депозита не предусмотрено. Расходные операции возможны по истечении 60 дней, но в размере не более 25% от первоначально размещенной суммы денежных средств во вклад.



«При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке вклада до востребования», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.