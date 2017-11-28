Краснодарский банк «Новопокровский» предлагает открыть вклад «Зимняя сказка».
Минимальная сумма вложения — 50 тыс. рублей. Срок размещения средств — 371 день. Депозит открывается под 8,1% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет.
Пополнение депозита не предусмотрено. Расходные операции возможны по истечении 60 дней, но в размере не более 25% от первоначально размещенной суммы денежных средств во вклад.
«При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке вклада до востребования», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
ООО «КБ «Новопокровский» — активно развивающийся региональный банк (Краснодар), ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, операции на межбанковском рынке и с ценными бумагами, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физлиц.
На текущий момент основными владельцами банка выступают председатель совета директоров Алексей Демьянов и член совета директоров банка, гражданин РФ и ФРГ Виталий Кнаус, контролирующие соответственно 93,315% и 6,685% долей в капитале банка.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 11,09 млрд рублей (209-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,32 млрд, кредитный портфель — 7,74 млрд, обязательства перед населением — 7,68 млрд.