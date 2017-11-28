Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник прибавил 6 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 58,56 рубля, курс евро увеличился на 11 копеек, до 69,7 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта дешевеет на фоне восстановления доллара, отмечают эксперты. Курс доллара развернулся вверх после публикации сильной статистики в США, уточняет аналитик «Альпари» Владислав Антонов.



«Отчет отразил рост продаж новых домов в США в октябре, вместо ожидавшегося снижения», — добавил эксперт.

Кроме того, пик налоговых платежей пройден, рост цен на нефть перед встречей ОПЕК застопорился на уровне 63,5 доллара за баррель, а курс доллара начал расти на Forex, продолжает аналитик.

«В связи с перечисленными факторами во вторник, 28 ноября, по рублю ожидаю дальнейшее ослабление. Трендовая линия пробита, поэтому покупателям нужно пройти зону 58,6—58,65 рубля, чтобы в течение одного-двух часов вернуть курс на 59 рублей за «американца»», — прогнозирует эксперт.

По его мнению, есть много желающих подобрать подешевевший доллар с текущих уровней. «Они и придадут ему ускорение своими покупками», — заключает Антонов.